شكرا لبحثكم عن خبر حصري - تقرير خبراء : محطة الحسوة تحتضر وتجهيزاتها تٌسرق والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال تقرير اعده خبراء فنيون من مؤسسة الكهرباء ومحطة الحسوة ان المحطة الاقدم في جنوب اليمن تحتضر اليوم .
واشار التقرير الذي تلقته صحيفة "عدن الغد" ان الشركة الاوكرانية التي اوكل لها عملية اعادة تشغيل المحطة فشلت في جزء كبير من مهامها.
وأوضح التقرير إلى ان المحطة باتت متهالكة ولم تعد قادرة على انتاج الكهرباء بشكل سليم.
التقرير الذي وجه إلى وزير الكهرباء ومدير كهرباء عدن قال ان كم كبير وهائل من قطع غيار المحطة تعرضت للسرقة مؤخرا .
واشار إلى ان جزء كبير من توريدات المحطة لم تصل حتى اليوم رغم ان العقد نص عليها بشكل واضح .
لتحميل التقرير كاملا (أضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل خبر حصري - تقرير خبراء : محطة الحسوة تحتضر وتجهيزاتها تٌسرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.