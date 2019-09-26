صنعاء.. مليشيا الحوثي تقتحم مقر جميعة كنعان وتنهب محتوياتها

الخميس 26 سبتمبر 2019

ميليشيا الحوثي

كتب الخليج 365 ـ متابعات

اقتحمت مليشيات الحوثي، مساء أمس 25 سبتمبر/أيلول 2019م، مقر جمعية كنعان لفلسطين في شارع الخمسين بالعاصمة صنعاء.

Advertisements

ونقلت وكالة خبر عن مصادر موثوقة قولها، إن المليشيات اقتحمت الجمعية للمرة الثانية بعد اقتحامها في أحداث الثاني من ديسمبر ونهب محتوياتها المتمثلة في كشوف المستفيدين ووثائق ومساعدات إنسانية وأثاث مكتبي وأجهزة ومعدات وصادرتها.

ولفتت المصادر إلى أن المليشيات ما تزال متمترسة في مقر الجمعية بعد أن كانت سلمتها شكلياً قبل نحو عام.

واعتبر مراقبون الخطوة الحوثية الهمجية تأتي في إطار التضييق على منظمات المجتمع المدني، ناهيك عن أنه انسلاخ من القضية الفلسطينية التي تزعم المليشيات الحوثية دعمها عبر مهرجانات كاذبة تستغلها لابتزاز المواطنين تحت مسميات وهمية.

يشار إلى أن المليشيا اقتحمت كل ما يتعلق بمن تعتبرهم خصوما من مقرات وجمعيات ومنازل وغيرها.