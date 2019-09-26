قوات المقاومة تصد هجوما للمليشيا شمال محافظة الضالع

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الخميس 26 سبتمبر 2019
العقيد ركن تركي الماالكى
كتب
الخليج 365 ـ الضالع
صدت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية اليوم الخميس، أيلول 26، 2019 هجوماً للمليشيات الحوثية بجبهة المشاريح بمنطقة حجر شمال الضالع.
وأكدت مصادر ميدانية أن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية تصدت لهجوم حوثي على جبهة المشاريح بمنطقة حجر شمال الضالع في محاولتهم التسلل إلى أحد مواقع تمركز القوات المشتركة وكبدتهم خسائر في الأرواح.
في السياق، اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة مسنودة بالقوات الجنوبية من جهة، ومليشيات الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى، في جبهة شخب - الزبيريات.
ويأتي هذا الهجوم عقب انكسار المليشيات الحوثية في جبهة المشاريح بمنطقة حجر.
ووفق ذات المصادر، فإن اشتباكات عنيفة جرت بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة بجهة شخب الزبيريات شمال غرب قعطبة.
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