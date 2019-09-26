رئيس الوزراء يهاتف محافظ حضرموت ويطمئن على صحته

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الخميس 26 سبتمبر 2019
رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك
كتب
الخليج 365
أجرى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً بمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، للإطمئنان على صحته، حسبما ذكرت وكالة سبأ الرسمية .
وخلال الإتصال إطمأن رئيس الوزراء على الوضع الصحي لمحافظ حضرموت الذي يتلقى حاليا العلاج في جمهورية المانيا الاتحادية.. متمنيا له الصحة والعافية، والشفاء العاجل .
وقد طمأن محافظ حضرموت، رئيس الوزراء على صحته .. معبراً عن شكره وتقديره لدولة رئيس الوزراء على هذه اللفتة الإنسانية المعهودة منه ورعايته واهتمامه.
وتعرّض محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني لوعكة صحية نقل على إثرها لتلقي العلاج اللازم في الخارج.
وطمأن البحسني جميع ابناء المحافظة عبر حسابه في تويتر، على صحته .
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