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الخميس 26 سبتمبر 2019
نصر هرهرة
كتب
سيد مصطفي
قال نصر هرهرة، مقرر الجمعية الوطنية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، أن عبدالناصر دعم الشمال بقوات وللاسف غدروابهذه القوات وقتل منهم الكثير، وبالنسبة للجنوب عبدالناصر قال في خطاب له في تعز ، والجنوب كان تحت الاحتلال البريطاني على بريطانيا العجوز ان تحمل عصاها وترحل من الجنوب العربي وأكد هرهرة لـ"الخليج 365"، أنه كانت اذاعت صوت العرب من القاهره هي صوت الثورة الجنوبية ودعم الثوار بالسلاح والمال وكان الاستقلال للجنوب في 30نوفمبر 1967م بمثابت رد على نكست خمسة يونيو. وأضاف مقرر الجمعية الوطنية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، أن عبد الناصر أرسل قوات لدفاع عن الجمهورية الوليدة حوالي 70000الف جندي وكانوا الشماليين في الصباح جمهوريين وفي المساء ملكيين وتعرضت القوات المصرية لاغتيالات كثيرة لكن في الاخير ثبت نظام الجمهوري لكنه نظام هش ولم يحصل تغيير جذري في المجتمع وهاهم اولاد الائمه يعودوا لسيطرة على صنعاء من جديد بدعم من ايران وانتشار الاخوان بدعم من تركيا وبين هرهرة، أن كلاهما ايران وتركيا هدفهما اضعاف مصر وزعزة امن البحر الاحمر والتاثير على قناة السويس، لكي يسيطرا على منطقة الشرق الاوسط وانهاء الزعامة العربية لمصر لشرق الاوسط
كانت هذه تفاصيل خبر مقرر الجمعية الوطنية للإنتقالي لـ"اليمن العربي": أولاد الأئمة عادوا للسيطرة على صنعاء من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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