مسيرة جماهيرية حاشدة دعما لقوات الحزام الأمني في أبين

الخميس 26 سبتمبر 2019

جانب من المسيرة

كتب أبين - الخليج 365

‏شهدت مديرية لودر بمحافظة ابين صباح اليوم الخميس مسيرة حاشدة، دعماً للقوات المسلحة الجنوبية والحزام الأمني



وحذر المتظاهرون علي محسن الأحمر، من المساس بقوات الحزام الأمني في مدينة لودر، مشددين على أن أي تهديد لحزام لودر يعتبر لكل أبناء المديرية وقبائلها.

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و ردد المشاركون في المسيرة التي جابت المدينة هتافات منها ، قولوا لقوادين بن الأحمر أبين جنوبية جنوبية ، "على الفقيش والعوبان الإرهابيان الخروج منها".

وكانت قوات التدخل السريع التابعة للحزام الأمني أبين تمكنت من القاء القبض على خلية تابعة للمليشيات حزب الاصلاح الاخواني.

وقال القائد عبد اللطيف السيد قائد الحزام الأمني والتدخل السريع أبين انه بعد عمليات رصد وتحري قامت بها عناصرنا في الحزام الأمني وبتعاون الشرفاء من الأهالي تمكنت قوات التدخل السريع من القبص على هذه الخلية التابعة للمليشيات الاصلاحية في مدينة زنجبار متسترين في احد المنازل وجاءت هذه العملية وبتنسيق امني بين رجالنا الذين يحكمون السيطرة الامنية على المدن التي يتواجدون فيها.

واضاف القائد بان هذه العصابات والجماعات الارهابية استغلت الاحداث الاخيرة التي مرت بها أبين محاولة القيام ببعض نشاطها ألا ان يقضة رجالنا في الحزام والتدخل بالمرصاد وهيهات ان ينالوا مايرسمون له في اجندتهم المهزومة والفاشلة.