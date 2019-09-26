بالصور..تعز تحتفل بالذكرى الـ47 لثورة 26 سبتمبر

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الخميس 26 سبتمبر 2019
جانب من المسيرة
كتب
سيد مصطفي
تستمر محافظة تعز بالذكرى الـ47 لثورة 26 سبتمبر، في الميادين العامة للمحافظة، حيث توافد المئات على تلك الميادين إحياءًا لذكرى الثورة ضد النظام الملكي وإعلان الجمهورية في اليمن، والتي بدأت منذ الأمس، وتمتد حتى اليوم في فعالية كبرى تشهدها شوارع المدينة.
وشهدت الساحة أمام مبنى المحافظة والبنك الأهلى اليمني منذ ساعات المساء تجمع للمئات من اليمنيين منددين الحوثيين الذين يعتبروا أحفاد الإمام الذي ثار ضدهم الشعب اليمني، ورافعين العلم اليمني في الميدان.
وتضنت الإحتفالات والتجمعات كل شرائح المجتمع اليمني والمراحل السنية والعمرية المختلفة، ومنهم الأطفال الذين كانوا يرفرفون العلم اليمني عاليًا خلال الفعالية.
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