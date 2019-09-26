حزام أبين الأمني يلقي القبض على خلية تابعة للإخوان في زنجبار

الخميس 26 سبتمبر 2019

القائد عبد اللطيف السيد قائد الحزام الأمني والتدخل السريع

كتب Advertisements أبين - الخليج 365

أفادت مصادر محلية في محافظة أبين، اليوم الخميس، بأن قوات التدخل السريع التابعة للحزام الأمني تمكنت من القاء القبض على خلية تابعة للمليشيات حزب الاصلاح الاخواني.



وقال القائد عبد اللطيف السيد قائد الحزام الأمني والتدخل السريع فى أبين انه بعد عمليات رصد وتحري قامت بها عناصرنا في الحزام الأمني وبتعاون الشرفاء من الأهالي تمكنت قوات التدخل السريع من القبص على هذه الخلية التابعة للمليشيات الاصلاحية في مدينة زنجبار متسترين في أحد المنازل وجاءت هذه العملية وبتنسيق أمني بين رجالنا الذين يحكمون السيطرة الامنية على المدن التي يتواجدون فيها.

وأضاف بان هذه العصابات والجماعات الارهابية استغلت الاحداث الاخيرة التي مرت بها أبين محاولة القيام ببعض نشاطها ألا ان يقضة رجالنا في الحزام والتدخل بالمرصاد وهيهات ان ينالوا مايرسمون له في اجندتهم المهزومة والفاشلة.