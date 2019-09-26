"الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الجمعة 

الخميس 26 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365"، اليوم الخميس، مواعيد اقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية، ليوم غد الجمعه الموافق 27 سبتمبر 2019م. كالتالي: رقم الرحله : 607. خط الرحله :

القاهـره- سيئون. الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع :0730 صباحا. الوصول: 1015 صباحا. Advertisements رقم الرحله : 605. خط الرحله : القاهره- سيئون . الاقلاع :1115 ظهرا. (توقيت القاهره الوصول: 1545 عصرا. رقم الرحله : 604. خط الرحله : سيئون - القاهره. الاقلاع :1645 مساء . الوصول: 1930 مساء. رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره - عدن. الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل.(توقيت القاهره) الوصول: 0645 صباحا . رقم الرحله : 854. خط الرحله : عدن - مومباي. الاقلاع :0730 صباحا. الوصول: 1400 ظهرا. رقم الرحله : 855. خط الرحله : مومباي- عدن. الاقلاع :1500 عصرا. (توقيت مومباي) الوصول: 1630 مساء. رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع :1730 مساء. الوصول: 2000 مساء. رقم الرحله : 609. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع :1115 ظهرا. (توقيت القاهره) الوصول: 1545 عصرا. رقم الرحله : 608. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع :1645 مساء. الوصول: 1915 مساء.

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