شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة طور مجتمعك تنظم جلسات استماع حول الخدمات العامة في محافظة تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز.. وفاء المطري

نظمت منظمة طور مجتمعك بالشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية وبالتعاون مع السلطة المحلية في محافظة تعز وبحضور منظمات المجتمع المدني على مدى يومين جلسات الاستماع المجتمعي حول الخدمات العامة في قطاعي المياه والنظافة ، وتهدف الجلسات الى تسليط الضوء على ابرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه مستوى تقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بها ، وايجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها والسعي لتقديم الخدمات الاساسية والضرورية وبالاخص في ظل الحرب والظروف الراهنة .

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وبذلك اكد شهاب البريهي منسق مشروع مراقبة الخدمات العامة في منظمة طور مجتمعك ان جلسات الاستماع التي تنظم اليوم ضمن مشروع مراقبة الخدمات العامة جاءت بعد رصد ومتابعة من قبل فرق شبابية تابعة للمنظمة للرقابة علـّۓ اداء مؤسسة المياه وصندوق النظافة بالمحافظة ورفع تقرير مفصل بذلك بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية (ند) والسلطة المحلية بالمحافظة ، وقال ان جلسات الاستماع استضافت الجهات المعنية (بالمياه والنظافة ) بالمحافظة بهدف استعراض الامكانيات والتحديات والعراقيل التي تعيق عملها وتحول بينه وبين ايصال الخدمات للمواطنين ، واضاف ان جلسات الاستماع نظمت بحضور فاعل من قبل ممثلى عن منظمات المجتمع المدني لإبراز دورها في التحشيد والمناصرة ومساندة هذه القطاعات في مهامها ، واضاف ان الجلسات ستخرج بتوصيات ومقترحات سترفع الى السلطة المحلية والجهات المانحة بهدف تحقيق استجابة طارئة لهذه القطاعات واعداد خطط تساهم في اعادة تفعيل دورها مما يساهم في تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل المطلوب .

وكانت قد اجريت الجلسة الاولى للاستماع حول خدمات المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بتعز ، والجلسة الثانية حول مستوى الخدمات التي يقدمها صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة ،

كما فتح باب النقاش خلال الجلسات بين الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني للخروج بتوصيات ومقترحات والرفع بها الى الجهات المسوؤلة .

