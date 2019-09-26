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عدن - ياسمين التهامي - عــاجل أول فيديو واضح ومروع من قلب مدينة اسطنبول ..شاهد العمارات والأبراج تتراقص من شدة الزلزال قبل قليل

ضرب زلزال مدينة إسطنبول التركية، الخميس، بحسب ما ذكر شاهد من وكالة رويترز. وقالت وكالة الأناضول التركية الحكومية إن زلزال اسطنبول شعر به سكان المدينة بشكل عام. وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن قوة زلزال إسطنبول بلغت 5.8 درجة بمقياس ريختر. Advertisements وأدى الزلزال إلى اهتزاز الكثير من المباني في المدينة التركية، وتسبب في حالة من الهلع والذعر بين السكان. وأشار مراسل “العربية” إلى إخلاء عشرات المدارس في اسطنبول نتيجة الزلزال.

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