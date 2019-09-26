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عدن - ياسمين التهامي - ملياردير إيطالي يتزوج من الاسرة الملكية (صور)

أعلن القصر الملكي البريطاني باكنغهام، خطبة حفيدة الملكة إليزابيث الأميرة بياتريس ورجل الأعمال الملياردير إدواردو مابيلي موززي صاحب أكبر شركات عقارية في إيطاليا.

ونشرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن الأميرة بياتريس 31 عامًا والابنة الكبرى للأمير أندرو والأميرة سارة دوق ودوقة يورك وحفيدة الملكة اليزابيث أُعلنت خِطبتها على الملياردير إدواردو مابيلي موززي 34 عامًا، بعد أقل من عام من المواعدة، حيث تقدم موززي لطلب الزواج منها في وقت سابق من هذا الشهر في إيطاليا.

وأعلن الثنائي، في بيان القصر الملكي البريطاني عن سعادتهما العارمة لمشاركة أخبارهما السعيدة مع الشعب، وذكر البيان، أن الزواج سيكون في عام 2020، وأعرب والداها دوق ودوقة يورك عن سعادتهما الكبيرة بِخطبة ابنتهما وقرب زواجها من رجل محب وفي، متمنين لهما مستقبلًا عائليًا سعيدًا.

وشاركت الأميرة يوجين شقيقة الأميرة بياتريس، صورة التقطتها بنفسها لشقيقتها وخطيبها على موقع ”إنستغرام“ وأعربت عن سعادتها بخطبتهما، وقالت إنها في غاية السعادة لنقلها هذا الخبر السعيد.

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ويعتبر موززي، أول حبيب للأميرة بياتريس يُعلن عنه بشكل رسمي بعد انفصالها عن ديف كلارك المدير التنفيذي لشركة أوبر في العام 2016 بعد 10 سنوات من المواعدة.



يذكر أن الأميرة بياتريس، هي الوريثة التاسعة للعرش، فبذلك تستطيع الزواج دون طلب إذن الملكة كما فعل الأمير وليام والأمير هاري، لكن هناك تقارير ملكية أفادت بأن الأميرة بياتريس وإدواردو زارا الملكة في مزرعتها بالمورال في اسكتلندا إلى جانب والدها الأمير أندرو ووالدتها سارة فيرجسون والأميرة يوجين وزوجها جاك بروكسبانك الأسبوع الماضي.