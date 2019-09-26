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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الحوثيون يطلقون سراح العشرات من النساء الشابات من السجن المركزي بصنعاء والاهالي يستقبلونه ويرتكبون ضدهن هذه المذبحة والسبب صادم ؟

كشف مصادر ان جماعة الحوثي اطلقت سراح العشرات من الشابات في السجن المركزي بصنعاء وقالت مصادر أمنية لوكالة خبر، إن أهالي وذوي إحدى المختطفات السجينات (نتحفظ عن ذكر اسمها) قاموا بقتلها بعد نصف ساعة من إطلاق سراحها من السجن المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين. Advertisements وأوضحت المصادر أن المليشيات استدعت أهالي الفتاة لاستلام ابنتهم، ليقوم الأخيرون بإعدامها رمياً بالرصاص في أحد الأحياء القريبة من السجن المركزي. وذكرت المصادر أن الفتاة كانت معتقلة لدى الحوثيين الذين لفقوا لها تهمه "خلوة غير شرعية"، لا يعاقب عليها بالسجن بحسب القانون اليمني، إلا أن المليشيات زجت بها في السجن لأكثر من عام. وأشارت المصادر أن المليشيات الحوثية تلصق تهماً كاذبة وباطلة بعشرات المختطفات المظلومات في سجونها، في قطيعة أهاليهن لهن، بل ارتكاب الجرائم بحقهن تحت مسمى غسيل العار.

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