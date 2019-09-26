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عدن - ياسمين التهامي - عــاجل..انباء عن اغتيال السفير أحمد علي عبدالله صالح قبل قليل في ابو ظبي(صورة+تفاصيل)

قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان احمد علي عبدالله صالح تعرض مساء اليوم الاربعاء لمحاولة اغتيال في مدينة دبي الاماراتية .

وبحسب تغريدات الناشطين فقد قام مواطن من ابناء مدينة يافع يعمل في تجارة الذهب ، قام بمهاجمة السفير احمد علي عبدالله صالح اثناء خروجه من احد المطاعم اليمنية مساء اليوم في مدينة ابو ظبي .

واوضحت التغريدات ان حراسة السفير احمد علي قامو بالتصدي للمهاجم والقو القبض عليه وقامو بتسليمة لشرطة ابو ظبي مؤكدين ان السفير احمد علي لم يصب بأي أذى