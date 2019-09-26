شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل..انباء عن اغتيال السفير أحمد علي عبدالله صالح قبل قليل في ابو ظبي(صورة+تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عــاجل..انباء عن اغتيال السفير أحمد علي عبدالله صالح قبل قليل في ابو ظبي(صورة+تفاصيل)
قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان احمد علي عبدالله صالح تعرض مساء اليوم الاربعاء لمحاولة اغتيال في مدينة دبي الاماراتية .
وبحسب تغريدات الناشطين فقد قام مواطن من ابناء مدينة يافع يعمل في تجارة الذهب ، قام بمهاجمة السفير احمد علي عبدالله صالح اثناء خروجه من احد المطاعم اليمنية مساء اليوم في مدينة ابو ظبي .
واوضحت التغريدات ان حراسة السفير احمد علي قامو بالتصدي للمهاجم والقو القبض عليه وقامو بتسليمة لشرطة ابو ظبي مؤكدين ان السفير احمد علي لم يصب بأي أذى
كانت هذه تفاصيل خبر عــاجل..انباء عن اغتيال السفير أحمد علي عبدالله صالح قبل قليل في ابو ظبي(صورة+تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.