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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الآن " علي البخيتي " يفاجئ الجميع الحوثيون يسمون ثورة 26 سبتمبر بهذا الاسم ؟
قال اليساسي اليمني “علي البخيتي” ان ثورة 26 سبتمبر تتجلى عظمتها في أنها تجبر حتى #الحوثيين على الاحتفال بها.
وقال البخيتي في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”:”تتجلى عظمة ثورة ٢٦ سبتمبر في أنها تجبر حتى #الحوثيين على الاحتفال بها؛ لا يجرؤون على اعلان موقفهم الحقيقي منها؛ لمعرفتهم أنها خط الشعب الأحمر”.
واضاف:”بمجالسهم الخاصة يسمونها إنقلاب ومع ذلك سيوقدون شعلتها بأيديهم وسيحتفلون بها؛ انها التقية في أبهى تجلياتها؛ لكن الشعب يعرف ما في قلوبهم”.
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