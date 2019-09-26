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عدن - ياسمين التهامي - صدمة لكل اليمنيين في الداخل والخارج ..اب يمني يبيع طفلته (8 سنوات ) لشاب مراهق يفعل بها ما يشاء (شاهد صورة الطفلة + الثمن الذي قبضه الاب المجرم )

باع اب يمني طفلته الصغيرة البالغة من العمر 8 سنوات مقابل 200 الف ريال يمني لتصبح تلك الطفلة زوجة للشاب يفعل بها ما يشاء .

وقالت مصادر محلية، بمحافظة إب اليمنية أنه تم عقد قران طفلة في ربيعها الثامن من قبل والدها. وأوضحت المصادر أن والد الطفلة انسام بسام حمود سعيد المجيدي، ذو الثمانية أعوام، عقد قرانها قبل أربعة أيام من الشاب أيمن أمين محمد سعيد، ويقوم حاليا بتجهيزها لاستكمال حفل زفافها الى منزل زوجها الذي لاتعرف شيئا عنه. Advertisements ونوهت المصادر بأن الطفلة أنسام من الامجود، مديرية شرعب السلام، محافظة تعز، وتسكن بمدينة القاعدة محافظة إب. واستنكر نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي اقدام والدها على تزويجه وهي بعمر الزهور، معتبرين أنه حكم عليها بالإعدام المبكر. ودعا النشطاء كافة المنظمات المحلية والدولية المعنية بحماية الطفل والطفولة، الى القيام بواجبها تجاه هذه الطفلة، وإيقاف إجراءات زواجها.

وتسببت الحرب في نزوح الاف الاسر اليمنية وفقدانها مصادر دخلها، الامر الذي يشجع على الزواج المبكر.

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