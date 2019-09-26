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عدن - ياسمين التهامي - عقب زواجها من “طليق ياسمين عبد العزيز” .. فنانة مشهورة تستفز الرجال وتنشر صور ورسالة محرجة للبنات العازبات (شاهد)

مع بداية العام الدراسي الجديد نجد الكثير من الأحداث والتطورات على الساحة الفنية، وكثيراً ما يعبر الفنانين عن مشاعرهم أو صورهم عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر أو فيسبوك أو إنستجرام، وقد نشرت الفنانة ريهام حجاج على انستجرام رسالة حادة وصوراً للرجال تعبر فيها عما بداخلها تجاههم عقب انفصالها، وتضمنت الصورة رسالة عن الآباء الذين يتركون أطفالهم وزوجاتهم ويرفضون تحمل المسؤولية نحوهم قائلة: “كل يوم بشوف ستات شايلة شيلة رجالة!!، أرجو من كل راجل رامي مسؤولياته يفتكر إن كلكم راع و كل راع مسؤول عن راعيته، اللي بترميه دا حتة منك وهتتسأل عنها”، واختتمت: “ربنا يكون في عون كل الستات اللي شايلين”.

أفصحت الفنانة ريهام حجاج عن ارتباطها وزواجها خلال الشهور الماضية عن زواجها، عقب مرور يومين فقط من عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز ، التي نشرت صورة على موقع انستجرام تحتوي فيها على خبر زواج حلاوة وريهام زواجاً شرعياً.

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ويذكر أن حلاوة هو الزوج السابق للفنانة ياسمين عبد العزيز وقد انفصلا منذ نحو عام، وهي تعتبر الطلقة الثالثة بينهما والتي لا يمكن لهما الرجوع مرة أخرى، مع العلم بأن ريهام ليست السبب وراء الطلاقات الثلاث بين حلاوة وياسمين.