الاكثر مشاهدة - خبر صادم .. : دولة عربية جديدة تغلق ابوابها بوجه اليمنيين بعد ان كانت المتنفس الوحيد وتضع هذه الشروط لمن يرغب بدخول اراضيها

شكرا لقرائتكم خبر عن خبر صادم .. : دولة عربية جديدة تغلق ابوابها بوجه اليمنيين بعد ان كانت المتنفس الوحيد وتضع هذه الشروط لمن يرغب بدخول اراضيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قررت السلطات السودانية الجديدة باتخاد اجراءات جديدة تقيد مرور المسافرين اليمنيين عبر اراضيها .

وقالت مصادر مطلعة ان السودان اصدرت نظاما جديد خاص باليمنيين الراغبين بالدخول إلى اراضيها.

وتضمن القانون الجديد شروط شملت ضرورة الحصول على كفيل سوداني.

أما بشان الذين يعبرون الاراضي السودانية ترانزيت على خط موسكو – الخرطوم – اليمن فاشترطت السودان ايضا كفيل سوداني واقامة في روسيا والتقدم بالطلب قبل 5 ايام من العبور على ان يكون الطلب قابل للرفض من قبل السفارة السودانية. Advertisements ​ ​​​​​​ ​​

ولم تعرف اسباب هذه الاجراءات التي وصفت بالمجحفة وتحد من تنقل المواطنين عبر الاراضي السودانية .

يذكر أن السودان تشارك ضمن تحالف الحرب على اليمن، وتنشر الالاف الجنود وعناصر الجنجويد في الاراضي اليمنية منذ بدء الحرب على هذا البلد في مارس من العام 2014.

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