الاكثر مشاهدة - عــاجل : وزير الخارجية الحضرمي يفاجئ الجميع ويعلن لأول مرة موقفه من المجلس الإنتقالي ..شاهد ماذا قال؟؟

شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : وزير الخارجية الحضرمي يفاجئ الجميع ويعلن لأول مرة موقفه من المجلس الإنتقالي ..شاهد ماذا قال؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي ، اليوم الخميس مع نائب مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي ليندركينج، تداعيات احداث التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المجاورة لها الذي نفذه ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً ، وما تبعه من قصف جوي اماراتي على الجيش الوطني في عدن وابين ونتائج جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة لاحتواء ومعالجة ما حدث.





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وتطرق اللقاء الذي عقد على هامش انعقاد الدورة الـ ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، الى اخر المستجدات في اليمن والمنطقة، لا سيما تبعات الاستهداف الإرهابي على المنشآت النفطية شرق المملكة العربية السعودية، وعملية السلام وتطورات الاوضاع في بعض المحافظات الجنوبية..

وكشف وزير الخارجية للمسؤول الامريكي العراقيل المصطنعة من قبل الحوثيين في طريق اتفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة.مشدداً على ضرورة احراز تقدم ملموس وتنفيذ ما ورد بشأن قوات الامن المحلية في اتفاق الحديدة قبل الحديث عن اي مشاورات سلام .

من جانبه اعرب المسؤول الامريكي عن قلق الولايات المتحدة إزاء التصعيد الاخير ضد المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية وانعكاس ذلك على المنطقة واليمن..مؤكدا استمرار دعم الولايات المتحدة للحكومة الشرعية وجهود المبعوث الاممي الى اليمن للتوصل الى حل دائم وشامل في اليمن.