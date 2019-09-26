الاكثر مشاهدة - الحكومة الشرعية تعود إلى هذه المحافظة الجنوبية .. والعدو اللدود للإمارات يكشف عن خطوة حاسمة بشأن الانتقالي

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الشرعية تعود إلى هذه المحافظة الجنوبية .. والعدو اللدود للإمارات يكشف عن خطوة حاسمة بشأن الانتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير النقل اليمني صالح الجبواني، اليوم الخميس، أن الحكومة اليمنية ستعود إلى البلاد لإدارة شؤونها منها.

وقال الجبواني في تغريده له على حسابة في "تويتر" بمناسبة الذكرى ٥٧ لثورة ٢٦ سبتمبر، "أهنئ قائدنا الرئيس هادي وشعبنا العظيم بمناسبة الذكرى ٥٧ لثورة ٢٦ سبتمبر".

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وأضاف "نحن عائدون إلى أرض الوطن وسندير عملنا مؤقتاً من عتق حتى تحرير عدن ثم صنعاء".

وأوضح الوزير الجبواني أن مطار عتق الدولي "سيُفتتح ليكون محطة دولية، وكذلك الميناء سنشتغل على بناءه من اللحظة". مشرا إلى أن "أمام شبوه فرصة لأن تصبح أكثر المحافظات أمناً وإزدهارا".