شكرا لقرائتكم خبر عن طارق صالح يكشف عن وصية الرئيس الراحل ويفتح النار على السعودية بسبب ما فعلته بقواته في صنعاء ويطلق... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ، حضرت اجتماع لقائد المقاومة الوطنية العميد «طارق محمد عبد الله صالح» في مدينة المخا غرب محافظة تعز ،ان الاخير فتح النار على السعودية واصفا إياها " بأنها العدو التاريخي لليمنيين".

ويقود طارق ، وهو نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل صالح ، فصائل مناوئة للحوثيين في السواحل الغربية لليمن.

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وأضحت المصادر أن طارق صالح اتهم في الاجتماع الذي ضم «صحفيين واعلاميين» المملكة العربية السعودية بخذلان قوات " الحرس الجمهوري " في صنعاء ، وتكرر الآن نفس الأمر مع قوات المقاومة الوطنية.

مضيفاً:" قال لي الشهيد بعد شهور من العاصفة : لا تثق بالسعودية أبدا ، وإن اضطررت قف مع ايران ضدها " في إشارة إلى وصية عمه الرئيس الراحل صالح له.

وقال طارق :" لولا الإمارات كنا سنموت جوعاً هنا، والسعودية لم تدعمنا بطلقة واحدة ولا حبة جبن ".

وعرج طارق صالح على الأحداث بمحافظات ومدن الجنوب ، وقال إن السعودية هي من تقف وراء الصراع هناك.

مضيفاً :" هكذا هي عادة آل سعود في اشعال الفتن وضرب القوى ببعضها ".