شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران يباغت عرض عسكري للشرعية ومصادر تكشف تفاصيل صادمة عماحدث وأين ؟ .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر اعلامية ومحلية متطابقة اليوم الخميس ، ان هجوما بالطيران المسير تم احباطه ؛ كان يستهدف عرضا عسكريا في محافظة حضرموت (شرقي اليمن).

ونقل مأرب برس عن المصادر قولها بأن قوات الدفاع الجوي باللواء 23 ميكا بمديرية العبر في صحراء حضرموت صباح اليوم تمكنت من اسقاط طائرة مسيرة لا يعرف مصدرها ، بمنطقة الرويك.

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وحلقت الطائرة خلال عرض عسكري اقيم بحضرموت بمناسبة الذكرى ال57 لثورة 26 من سبتمبر قبل اسقاطها ، بعيدا عن موقع العرض دون وقع خسائر.

وسبق ان تعرضت حضرموت لهجوم بطائرات مسيرة اثناء انعقاد جلسات مجلس النواب بمدينة سيئون ووجهت الاتهامات حينها لمليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي التي منعت انعقاد البرلمان في عدن والمكلا.