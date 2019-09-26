أمين عام الجامعة العربية يبحث مع غريفيث جهود إحلال السلام في اليمن 

الخميس 26 سبتمبر 2019

أمين عام الجامعة العربية و غريفيث

كتب الخليج 365

التقى أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، في مدينة نيويورك الأمريكية، بالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث .

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وقال غريفيث في تغريدة نشرها مكتبه على حسابه في تويتر، "سرّني اللقاء بالسيد أحمد أبو الغيط، في نيويورك" .. مؤكداً أنه أطلع أبو الغيط على الجهود المستمرة للحد من العنف، وإحياء العملية السياسية ودعم فرص السلام في اليمن .

وجاء اللقاء على هامش اعمال الدورة الـ ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك .

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة، أن المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، بدأ التحضير لجولة جديدة من المحادثات اليمنية بشأن السلام، وذلك من خلال جولة في المنطقة استناداً إلى التقدم الحاصل في تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن إعادة الانتشار في الحديدة.