رئيس الوزراء : ثورة 26 سبتمبر حدث عبقري مثّل تحولاً تاريخياً فريداً في اليمن 

الخميس 26 سبتمبر 2019

الدكتور معين عبدالملك

كتب الخليج 365

قال رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك، أن ثورة 26 سبتمبر حدث عبقري مثَّل تحولاً تاريخياً فريداً في طبيعة النظام السياسي والاجتماعي .



وأكد أن هذه الثورة نقلت اليمن من نظام سلالي كهنوتي طائفي مستبد قائم على تمايز اجتماعي وطبقي فاضح، إلى نظام جمهوري مبني على المساواة القانونية الكاملة بين كافة أبناء الشعب وينشد مساواة اجتماعية عادلة وكاملة .

وأشار إلى أن الأهداف التي أعلنتها ثورة سبتمبر العظيمة تظل مطلباً ملحاً على جدول أعمال التأريخ اليمني، واحتياج لا غنى عنه لأبناء الشعب اليمني، وأنها مسؤولية وأمانة نقلها الآباء لنا من بعدهم للحفاظ على النظام الجمهوري وبناء دولة العدالة والوحدة والمساواة.

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وأضاف في مقال له بمناسبة الذكرى السابعة والخمسون لثورة 26 سبتمبر الخالدة، ان ذكرى هذه الثورة تعيد للأرواح والأذهان صورة اليمن النقية العصية على الانكسار، لافتا إلى ان روح التحرير العظيمة لثورة سبتمبر تجاوزت نخب وقيادات سبتمبر المخلصة لمبادئ الثورة وأهدافها إلى الشعب في قراه المنسية والأفراد في توقهم للحياة.

ويرى معين عبدالملك أن سبتمبر يعود هذا العام بألقه ليشحذ النفوس بالعزيمة والإصرار، رغم ما يمر به اليمن اليوم من مرحلة استثنائية تاريخية حرجة .. مشيرا إلى ان الشعب اليمني لم ينل من اجتماع المشاريع الظلامية التواقة لزمن السادة والعبيد على أيدي مليشيات مرتهنة لأجندات خارجية إيرانية تستهدف استقرار اليمن والمنطقة، ومشاريع أخرى للتمزيق والفرز على أسس غير وطنية، سوى الويلات والفقر والانهيار الاقتصادي وهدم المنجزات والمؤسسات.

وقال "علينا أن ندرك بأن صمودنا وتماسكنا في هذه اللحظة التاريخية الصعبة هو السبيل لحماية بلادنا من مخاطر التفكك والتمزق والانهيار، وأن نؤمن بأنفسنا كيمنيين، وفي التاريخ من الشواهد على عظمة هذا الشعب وصموده في أحلك اللحظات ما يجعلنا على ثقة بأننا قادرون على تجاوز هذا المعترك الصعب والحساس".

وربط رئيس الوزراء استعادة الدولة، باستعادة مفاهيم الحرية والعدالة والقانون التي كانت لحظة سبتمبر الأولى، واكتملت عبر نضالات وتضحيات كبيرة، بلغت ذروتها في مخرجات الحوار الوطني، والتي أجمع فيها اليمنيون على معالجة الأزمات السياسية بالحوار والقبول بالآخر وتوزيع الثروة والسلطة ضمن نموذج حضاري فيدرالي حديث لليمن.

وأضاف "مهما تكالبت الصعاب وتعقدت الأمور فإن التزامنا قيادة وشعبا بهذا النموذج وبمبادئ الديمقراطية والعدالة والمساواة التي خطتها ثورة سبتمبر ثابت لا يتزحزح، فهي طريقنا للنجاة".