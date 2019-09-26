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الخميس 26 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
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الحديدة - الخليج 365
منعت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن ، منظمة الغذاء العالمي من إدخال المساعدات الغذائية للسكان المحاصرين في الدريهمي، بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.
وبحسب مصادر "الخليج 365"، فإنه" وبعد أن تم الإتفاق على أن تقوم القوات المشتركة ومليشيات الحوثي بالتعاون مع المنظمة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان الدريهمي ، تخلّفت مليشيات الحوثي ورفضت فتح الطريق أو إزالة الألغام من طريق مرور المساعدات ".
ويأتي هذا بعد أن قامت القوات المشتركة والتحالف العربي بالترتيب لمساعدة المنظمة في إيصال المساعدات وأمنت مرورها بمواقعها لكنها تفاجأت برفض المليشيات الحوثية وتنصلها عن الإتفاقيات.
وتقوم مليشيات الحوثي بحصار عشرات الأسر داخل مدينة الدريهمي في مناطق سيطرتها ، ولم تسمح لهم بالخروج منها ، وتتخذ منهم دروعاً بشرية.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يمنعون "الغذاء العالمي" من إدخال المساعدات للمحاصرين بالدريهمي في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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