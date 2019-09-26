شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن إطلالة جريئة وفاضحة لـ‘‘إيفانكا ترامب’’ في اجتماعات الأمم المتحدة أظهرت خلالها ‘‘مناطق حساسة’’ وأسالت لعاب حكام العرب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أثارت مستشارة الرئيس الأمريكي وابنته، إيفانكا ترامب جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها في اجتماع عقد ضمن فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وحضرت إيفانكا ترامب ندوة أقيمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حرية الأديان، ضمت عددا من الناشطين في هذا المجال من أنحاء العالم، إلا أن إطلالتها أصبحت محل انتقاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. جديد الحدث أونلاين: Advertisements

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