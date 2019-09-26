غداً .. وصول شحنة وقود جديدة مقدمة من الإمارات لمحطات الكهرباء في عدن

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الخميس 26 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
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عدن - الخليج 365
تصل إلى ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن، غداً الجمعة، شحنة وقود جديدة مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لمحطات الكهرباء في المدينة .
وقال المسؤول الإعلامي لشركة مصافي عدن، ناصر شائف، في منشور له بتويتر، "تنتظر العاصمة عدن، غداً وصول شحنة جديدة من وقود الديزل لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، على متن الباخرة M.T SAPSAN التي ستصل إلى غاطس ميناء الزيت وعلى متنها حوالي 38.500 الف طن" .
وأوضح أن هذه الشحنة هي إستكمال للمنحة المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي لكهرباء عدن .. متوجهاً بالشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة عليها والمملكة العربية السعودية على المنحة السابقة للكهرباء .
وأضاف "لم تعد هناك مشكلة في وقود محطات الكهرباء، وأصبحت المشكلة هي مشكلة نقص وعجز في التوليد بسبب مشاكل فنية بمحطات الكهرباء، وليس هناك بوادر لحل هذه المشاكل خلال الأيام القادمة خاصة وأن الصيف الذي إشتدت حراراته على وشك المغادرة والشتاء على الأبواب" .
وتابع "لذا نتمنى أن يكون العام القادم 2020 م عام لإصلاح ومعالجة الكهرباء، وندعو الجميع في عدن كلا من موقعه وبحسب نشاطه من أجل المناشدة والضغط من الآن لإستكمال إنجاز محطات الكهرباء التي يجري تنفيذها حاليا وأيضا إصلاح خطوط نقل الطاقة الكهربائية وتشييد محطات توزيع وتحويل جديدة حتى لاتتكرر المعاناة في الصيف المقبل" .
وأكد شائف، أن المواطن في عدن لم يعد يستطيع التحمل بسبب المعاناة المستمرة سنوياً بسبب الكهرباء والتي تزداد وتيرتها مع إرتفاع درجة الحرارة، ولابد من أن تكون هناك معالجات وحلول ملموسة وليست ترقيعية .. داعياً ليكون العام القادم هو عام التخلص الجذري من مشكلات الكهرباء والإبتعاد عن الحلول الترقيعية .
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