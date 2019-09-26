مسام : إنتزاع 876 لغماً حوثياً خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الجاري

الخميس 26 سبتمبر 2019

نزع الالغام

كتب الخليج 365 - وكالات

أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" عن إنتزاع 876 لغماً زرعتها المليشيا الحوثية المتمردة، وذلك خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الجاري .



وأوضح المركز في بيان له ، انه تمكن من انتزاع 23 لغماً مضادة للأفراد، و 259 لغماً مضادة للدبابات و 574 ذخيرة غير متفجرة، و20 عبوة ناسفة.

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وأشار الى ان إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلع 90,637 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

والمشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) مشروع إنساني بحت، يهدف إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المنفجرة التي أودت بحياة الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ وذلك من خلال زرع الأمان باليمن .

ويعتبر هذا المشروع استمرار لجهود المملكة العربية السعودية ومكانتها العالمية والفعالة في الأعمال الإنسانية، تهدف المملكة من المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) في اليمن إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنيه على نزع الألغام ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة لنزع الألغام.

وتتضمن مراحل المشروع البدء بعمليات التحرك السريع للاستجابة للحالات الطارئة وتطهير المنطقة من الألغام والذخائر التي لم تنفجر، وتدريب وتجهيز الفرق المحلية، والقيام بعمليات التطهير الشاملة بما يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بنزع الألغام.