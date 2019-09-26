إخوان الشرعية تستغل إجتماعات الأمم المتحدة للتصعيد ضد الإنتقالي وتهدد حوار جدة بالفشل

الخميس 26 سبتمبر 2019

الاصلاح الحوثي

كتب الخليج 365

إستغل تنظيم الإخوان المسيطر على الحكومة الشرعية، إجتماعات دورة الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي تستضيفها مدينة نيويورك الأمريكية، للتصعيد ضد المجلس الإنتقالي الجنوبي، الأمر الذي يهدد الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ضمن حوار جدة لإنهاء المشكلات القائمة بين المجلس الإنتقالي والحكومة الشرعية .

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وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فإن وزير الخارجية محمد الحضرمي، المعين حديثاً، التقى بنائب مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي ليندركينج، للحديث معه حول ما أسماه التمرد المسلح للإنتقالي في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية ودعم الإمارات له .

وبحسب الوكالة الحكومية، فإن الشرعية جعلت من إنتهاكات الميليشيات الإنقلابية وخروقاتها لإتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، إستهدافها للمنشآت النفطية شرق المملكة العربية السعودية، موضوعاً ثانوياً في لقاءاتها مع القيادات الأمريكية والدولية .

وأعتبر مراقبون محليون، تركيز إخوان على أحداث عدن، تصعيد خطير يهدد الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في حوار جدة لإنهاء كافة الإشكاليات والتركيز على العدو المشترك المتمثل بميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وأضاف المراقبون، أن الحكومة الشرعية تريد عرقلة وإفشال الجهود السعودية وحوار جدة بأي شكل من الأشكال .. مشيرين إلى أن هذه التحركات تضاف إلى التحركات السابقة لنائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد الميسري، ووزير النقل صالح الجبواني، ونائب رئيس البرلمان، عبدالعزيز جباري، الذين يزورون عمان حالياً لعقد لقاءات تشاورية مع الميليشيات الإنقلابية برعاية قطرية - إيرانية .