شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الإفراج عن الناشط حافظ مطير بعد فترة طويلة من إعتقالة في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت مصادر مقربة من الناشط حافظ مطير. المعتقل منذ فترة في سجون مأرب انه تم الإفراج عنه. وكان ناشطون قد اطلقوا حملات تضامن مع الناشط مطير ، تلاها توجيهات بالافراج عنه من قيادات رسمية عليا .

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