شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جنوني في أسعار الخضار والفواكة بالضالع وفريق أممي يبحث مع المحافظ فتح الطريق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سبب قطع الطريق الواصل بين محافظتي إب والضالع من قبل المليشيات الحوثية إلى نقص حاد في تمويل السوق من الخضار والفواكه ، وهو ما أدى الى ارتفاع جنوني في أسعارها ووصولها إلى مستوى قياسي لم تصله من قبل مما حرم شريحة عريضة من الناس من شرائها.

وكانت مليشيات الحوثي قد لجأت في شهر مايو من العام الجاري إلى قطع الطريقين الرابطين بين محافظتي اب والضالع في خط الفاخر ودمرت الجسور في مسعى منها لإعاقة تقدم القوات المشتركةمن التقدم نحو مدينة الفاخر الاستراتيجية التي تستميت المليشيات في الدفاع عنها ، وهو الأمر الذي أجبر موردي الخضار إلى استخدام طريق البيضاء يافع للوصول الى الضالع رغم مشقتها وطولها .

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يذكر بأن فريق مبعوث الأمم المتحدة بالعاصمة عدن كان قد التقى مؤخراً بمحافظ الضالع للتباحث بشأن استمرار مليشيات الحوثي بنصب النقاط وعدم السماح للمسافرين والتجار بالمرور والتنقل وما يترتب عن ذلك ،

بيد ان تلك الجهود لم تحقق شيئا يذكر ، فما تزال مليشيات الحوثي حتى اليوم متعنتة وتمنع استخدام الطريق حتى للأغراض الانسانية كما أنها رفضت عرضاً مغرياً من الأهالي في المحافظات الشمالية الذين يريدون تسويق منتجاتهم إلى الضالع بما فيهم حتى ملاك مزارع القات الذين لحق بهم الضرر الفادح جراء منعهم من إدخال قاتهم الى الضالع والذين كانوا قد أبدوا استعدادهم دفع مايقارب 200 مليون ريال مقابل فتح الطريق إلا أن المليشيات تشترط مضاعفة المبلغ .

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