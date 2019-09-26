حكومة هادي تتحسر : وزير الخارجية خذلنا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – نيويورك



ابدى حزب الاصلاح في اليمن إمتعاضه الشديد من الموقف المتخاذل لوزير الخارجية الجديد في حكومة هادي ، محمد الحضرمي، الذي امتنع عن مهاجمة الامارات خلال كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة .

وقالت وسائل اعلامية تابعة للاصلاح أن ( محمد الحضرمي) نقض وعوده كلها التي قطعها بتعرية الامارات في كلمته بالامم المتحدة وبأنه سيطلب مغادرتها لليمن.

واشارت الى أن الحضرمي توعد أمام هادي وحكومته بأنه سيقف ضد الامارات. الا انه ظهر مرتبكاً ولم ينفذ شيئا من وعوده حسب زعمها.