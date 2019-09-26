الاكثر مشاهدة - ورد الآن : وزير الخارجية اليمني الجديد يوجه ضربة موجعة للإمارات ويعلن هذا الأمر رسمياً أمام الأمم المتحدة ..شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، أن السبب الرئيسي لتقويض وجود الدولة في المناطق المحررة، يعود لممارسات الانتقالي المسلح في الجنوب، وبدعم من الإمارات، بالإضافة لقصفها بالطيران الحربي لقوات الجيش الوطني. Advertisements ​ ​​​​​​ ​​ وأشار الحضرمي من نيويورك خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: “أن تمرد الانتقالي المسلح وغارات الطيران الإماراتي على الجيش اليمني قيض وجود الدولة في المحافظات المحررة”

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