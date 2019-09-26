الاكثر مشاهدة - أحد أبناء الملك .. محمد بن سلمان يعترف ويكشف عن الرأس الكبير الذي يتحمل مسؤولية اغتيال خاشقجي (الاسم)

شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أبناء الملك .. محمد بن سلمان يعترف ويكشف عن الرأس الكبير الذي يتحمل مسؤولية اغتيال خاشقجي (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تطرق ولي العهد السعودي في شريط وثائقي أعدته شبكة التلفزيون العامة الأمريكية إلى مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وقال: "حدث ذلك وأنا في موقع السلطة. أنا أتحمل المسؤولية كلها".

وأفادت وكالة أنباء "رويترز" استنادا إلى عرض أولي لهذا الشريط الوثائقي الذي سيبث في الأول من أكتوبر، بأن محمد بن سلمان قال للإعلامي مارتن سميث: "حدث ذلك وأنا في موقع السلطة. أنا أتحمل المسؤولية كلها لأن ذلك حدث وأنا في موقع السلطة".

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ونقل عن ولي العهد السعودي قوله لمارتن سميث ردا على سؤال استفسر فيه كيف يمكن أن تحدث جريمة القتل من دون علمه: "عندنا 20 مليون نسمة. وعندنا ثلاثة ملايين موظف حكومي".

ورد محمد بن سلمان على سؤال للإعلامي الأمريكي عما إذا كان منفذو الجريمة استقلوا طائرات حكومية خاصة، بالقول: "أنا عندي مسؤولون ووزراء لمتابعة الأمور وهم مسؤولون. ولديهم السلطة للتصرف في ذلك".

وكانت السلطات السعودية قد أحالت 11 متهما في هذه القضية للمحاكمة في إجراءات تكتنفها السرية، إلا أن المحكمة لم تعقد سوى عدد قليل من الجلسات.

وعلّقت "رويترز" على قضية القتل مشيرة إلى أنه "بعد بيانات نفي في البداية حملت الرواية الرسمية السعودية المسؤولية عن مقتل خاشقجي لمجموعة من العاملين قالت إنهم تصرفوا من تلقاء أنفسهم".

كما ذكرت الوكالة أن النائب العام السعودي قال "إن سعود القحطاني أحد كبار المستشارين السابقين في الديوان الملكي، أطلع الفريق المكلف بإحضار خاشقجي على أنشطته قبل العملية"، ولفتت إلى أنها كشفت في وقت سابق "أنه أصدر أوامر عبر سكايب للقتلة".

المصدر: "رويترز"