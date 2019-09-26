شكرا لقرائتكم خبر عن صافرات الانذار تدوي في مطار دبي ، انفجارات عنيفة وألسنة اللهب تتصاعد في السماء ، وقناة العربية تنشر... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - محمد علي يفجر مفاجأة جديدة ويشعل الشارع المصري بتسريبات حساسة عن السيسي وبن زايد و بن سلمان .. صور وفيديو عشرات الصواريخ الإيرانية وطائرات مفخخة تمطر مدن السعودية بعد ساعات من تهديدات الحرس الثوري

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