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عدن - ياسمين التهامي - تراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن الجلوس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما رأى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جالساً معه، حسب ما ذكرت صحيفة "زمان التركية" امس الأربعاء.

ووفقاً لمراسل صحيفة حريت في أمريكا، راضي جانكلي جيل، تراجع أردوغان عن دخول القاعة التي احتضنت العشاء الرسمي، بعد أن وجد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محاطاً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس بولونيا أندريه دودا، وغيره من زعماء.

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أثلج صدور المصريين .. شاهد ما فعل ‘‘أردوغان’’ بـ ‘‘السيسي’’ بعدما وجده على نفس طاولة العشاء مع ترامب (صورة)



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