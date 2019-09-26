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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجـــل:محمد بن سلمان في ورطة جديدة .. هروب فتاتين سعوديتين على طريقة هروب رهف القنون .. شاهد كيف ظهرت الفتاتين في اول فيديو .. شعرا مندوش وصدور بارزة !

نشرت صحيفة بريطانية خبرا عن هروب فتاتين سعوديتين الى خارج المملكة على نفس طريقة هروب رهف القنون قبل اشهر . وفي الخبر الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" ، وهي من اشهر الصحف البريطانية ، قالت ان شقيقتين سعوديتين هربتا الى جورجيا وقدمتا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي طلب لجوء لبريطانيا . جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وبحسب مقاطع الفيديو التي رصدها موقع "صوت المغتربين"،على حساب يحمل "جورجيا سيسترز" على تويتر ، عرفت الفتاتين بأنفسهم على انهما مها السبيعي وعمرها28 عام ، ووفاء السبيعي وعمرها 25عام ، وقالو بأنهم فرو من السعودية إلى جورجيا وتقطعت بهم السبل هناك ، زاعمين ان والدهم واخوانهم متواجدين حاليا في جورجيا ويقومون بملاحقتهم .

وقالت الفتاتين في مقطع الفيديو الذي قمن بنشره على الحساب السابق : "لقد هربنا من الاضطهاد من عائلتنا لأن القوانين في المملكة العربية السعودية أضعف من أن تحمينا، نحن نسعى للحصول على حماية المفوضية العليا للاجئين من أجل نقلنا إلى بلد آمن. الرجاء مساعدتنا للبقاء على قيد الحياة". وظهرت "مها" في مقطع اخر قالت فيه : "نريد حمايتكم، نريد دولة ترحب بنا وتحمي حقوقنا" واضافت : "اضطررنا إلى إظهار وجوهنا ، فإذا حدث شيء لنا ، فإن الناس سيتذكروننا، و إذا لم يساعدنا ذلك، فقد يساعد ذلك فتيات سعوديات أخريات في المستقبل". واتهمت الفتاتين السلطات السعودية بانها قامت بتعطيل جوازات سفرهم ولا يستطيعون السفر الى خارج جورجيا ، واصفين وضعهم بالخطير .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.