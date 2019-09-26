شكرا لمتابعة خبر عن شاب طلب من سما المصري التقاط (صورة) في باريس والأخيرة تضع يده في ‘‘الموضع الحساس’’ وتنشر (الفيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
صنعاء - ياسمين الخيامي - شاب طلب من سما المصري التقاط (صورة) في باريس والأخيرة تضع يده في ‘‘الموضع الحساس’’ وتنشر (الفيديو)
تتجول الراقصة المصرية سما المصري في عدة بلدان أوروبية وتنشر منها مقاطع فيديو مصورة يتم فيها التركيز بشكل كبير على ‘‘المواضع الحساسة’’ وخصوصًا الموضع المؤخرة.
وبعدما شاركت جمهورها بتوثيق رحلتها وتجوالها في هولندا وأمستردام، ها هي سما انتقلت إلى باريس فاختارت تصوير مشاويرها ومشيتها في كل من شارع الشانزليزيه وبرج إيفل حيث تطلق على مؤخرتها تسمية الأبراج، ناهيك عن طلبها من أحدهم تصويرها وهي تسير في مطار باريس والتركيز على مفاتنها من الخلف.
جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
وفي أحدث فيديو للراقصة السيئة الصيت حاول أحد الشباب التقاط صورة تذكارية معها وثقت سما اللحظة وكان يلف يده حول خصرها وكاد يضعها على مؤخرتها لولا شعوره بالخجل الشديد.
كانت هذه تفاصيل خبر شاب طلب من سما المصري التقاط (صورة) في باريس والأخيرة تضع يده في ‘‘الموضع الحساس’’ وتنشر (الفيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.