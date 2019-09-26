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صنعاء - ياسمين الخيامي - اقوى رجال عبد الملك الحوثي واشجعهم يخادع الجميع ويضحك عليهم ويحصل على هذا المنصب الرفيع وبقرار جمهوري من الرئيس 2019/09/26 الساعة 02:53 مساءً (الخليج 365 - متابعات ) صدر قرار جمهوري لرئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين رقم (175) لسنة 2019م بتعيين مستشارا للمجلس السياسي الأعلى. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وقضى القرار بتعيين محمد أحمد أحمد مفتاح مستشارا للمجلس السياسي الأعلى. كما صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (176) بتعيين المهندس لطف علي الجرموزي عضوا في مجلس الشورى. نقلا عن وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء

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