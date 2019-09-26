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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاب خليجي يتخفى في زي امرأة ويدخل صالونا نسائيا ويداعب طفلة صغيرة ( 10 سنوات ) في مناطقها الحساسة... فكانت النتيجة كارثية ومرعبة ( تفاصيل )



قضت محكمة الاستئناف في دولة الكويت بحبس مواطن كويتي سنتين مع الشغل والنفاذ، لتشبهه بالنساء وانتحال صفة امرأة. ووفقا لصحيفة "25 فبراير"، دخل المتهم لصالون نسائي بهدف الجلوس مع النساء، منتحلا صفة امرأة. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وامسك الشاب طفلة في العاشرة من عمرها وبدأ يداعبها ف اماكنها الحساسة فاكتشفت ام الصغيرة الامر واخذت تصرخ بأعلى صوتها. وذكرت التحقيقات أن إحدى العاملات في الصالون النسائي ساورها الشك بشأن هويته، وتبين لها أنه رجل متشبه بالنساء. وتم القبض على المتهم وأحيل للمحاكمة بتهمتي التشبه بالنساء وهتك عرض نساء بعد أن قام بتلمس أجزاء من أجسادهن.

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