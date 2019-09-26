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صنعاء - ياسمين الخيامي - تغريدة على تويتر تثير جنون مستشار بالديوان الملكي السعودي ومعركة حامية الوطيس انتهت بكسر العظم لفنانة شهيرة ( صورة )

2019/09/26 الساعة 10:56 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

فتح المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه النار على الفنانة اللبنانية إليسا بعد تغريدتها التي اعتبرها الجمهور مسيئة للمملكة.

وبدأ الأمر عندما طالب متابع تركي آل الشيخ بأن تقام حفلة لإليسا في المملكة على غرار حفل شيرين عبدالوهاب في جدة.

وقال المتابع: اهلا بشيرين ” اميره الاحساس تكفى معاليك كملها بملكة الاحساس “اليسا والله ببيكون اجمل احساس بالكون وبتولع الرياض مشااااااااااااااااعر “.

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وردت إليسا في تغريدة استفزازية : عندما تريد أن تراني في حفلة موسيقية، سيحدث ذلك إذا كان الوقت مناسبًا، ليس عليك أن تطلب ذلك من أي شخص لأنني في المكان الذي أستحق أن أكون فيه.

وحرص تركي آل الشيخ على الرد قائلا :عشان كذا لم تستحقي ان تدعي !

وحاول عدد من جمهور إليسا الدفاع عنها ودعمها عقب تعليق “آل الشيخ”؛ حيث وصفت إحدى المعجبات إليسا بأنها فنانة حرة وستظل حرة لا أحد يتحكم فيها.

ورد آل الشيخ : خليها حره … عليكي بالعافية … المملكة لايستحق ان يطاء ترابها الغالي الا من يستحقه ! مبروك رديت عليك عشان يعطوك حفنه من المال زياده لكي تنبحي!.

من جانبها ردت إليسا على المستشار آل شيخ قائلة: بشكرك معالي المستشار. مش مشكلتي إذا انفهم كلامي بطريقة مغايرة. على العموم، ما في شي بيغيّر من محبتي للشعب السعودي.

ورد عليها آل شيخ قائلاً: ما بننتظر محبتك … محبتك خليها ليكي … ولاشكر على واجب.