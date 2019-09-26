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صنعاء - ياسمين الخيامي - المجلس الانتقالي يتخلص من عدوه اللدود نهائيا ويغتال الجنرال الاحمر في جبهة نهم وقناة الجزيرة القطرية تؤكد الحادثة في خبر عاجل 2019/09/26 الساعة 01:15 صباحاً (الخليج 365 - متابعات ) جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements --------------------------------------------------------------------------------------------------br /> اشاعت مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمجلس الانتقالي ان الجنرال الاحمر علي محسن نائب رئيس الجمهورية لقي مصرعه في جبهة نهم .

وفي الخبر الذي تداولته تلك المواقع فقد نسبت الاشاعات الى قناة الجزيرة بانها اكدت الحادثة في خبر عاجل لاعطاء الانطباع ان الخبر صحيح.

مايؤكد انها شائعة هو ان نائب الرئيس ليس في جبهة نهم وحين يقوم بزيارة تلك الجبهة يتم الاعلان رسميا عبر القنوات الرسمية التابعة للشرعية.

ناشطون اكدوا ان وراء الخبر هو الخوف من الحشود التي يقوم بها الاحمر في مارب للزحف على عدن والتخلص من ميليشيات الانتقالي في الجنوب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.