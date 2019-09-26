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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير..احدى دول التحالف تصدر قبل قليل قرارات جديدة تقصم ظهر اليمنيين وتعاملهم باحتقار وتبكيهم من شدة القهر( نص القرارات التي صدمت اليمنيين )
2019/09/26 الساعة 12:33 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )
قررت السلطات السودانية الجديدة باتخاد اجراءات جديدة تقيد مرور المسافرين اليمنيين عبر اراضيها .
وقالت مصادر مطلعة السودان اصدرت نظاما جديد خاص باليمنيين الراغبين بالدخول إلى اراضيها.
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وتضمن القانون الجديد شروط شملت ضرورة الحصول على كفيل سوداني.
أما بشان الذين يعبرون الاراضي السودانية ترانزيت على خط موسكو - الخرطوم – اليمن فاشترطت السودان ايضا كفيل سوداني واقامة في روسيا والتقدم بالطلب قبل 5 ايام من العبور على ان يكون الطلب قابل للرفض من قبل السفارة السودانية.
ولم تعرف اسباب هذه الاجراءات التي وصفت بالمجحفة وتحد من تنقل المواطنين عبر الاراضي السودانية .
يذكر أن السودان تشارك ضمن تحالف الحرب على اليمن، وتنشر الالاف الجنود وعناصر الجنجويد في الاراضي اليمنية منذ بدء الحرب على هذا البلد في مارس من العام 2014.
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