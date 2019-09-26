شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن حصري.. الإمارات ترد على تصريحات الجبير بمنع وفدها في نيويورك من حضور هذا الحدث.. (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - افتتح وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، الثلاثاء، معرض مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في مقر الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اطلع عليه "المشهد الخليجي"، بأن الوزير افتتح المعرض بمشاركة وزير خارجية مملكة البحرين ووزير الخارجية اليمني والمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان والمفوض العام للأونروا.

جديد الحدث أونلاين:

Advertisements

ولوحظ في الافتتاح غياب الجانب الإماراتي عن المشاركة خصوصا بعد تصريحات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، والتي اتهم فيها المجلس باحتلال مواقع الحكومة الشرعية بعد انسحاب الإمارات من اليمن.

وبحسب المصادر فإن الإمارات عمدت على عدم الحضور في الافتتاح كنوع من الاحتجاج غير المباشر على تصريحات الجبير والتي كشف فيها عن انسحاب الإمارات من اليمن واستغلال مليشيا الانتقالي الجنوبي على احتلال مواقع الحكومة الشرعية.

مراقبون سياسيون أكدوا بأن "حديث الجبير عن انسحاب الامارات من اليمن واستغلال الانتقالي لهذه الفرصة، والسيطرة على مؤسسات الدولة يعني ضمن ما يعني أن الخيار العسكري ضد الانتقالي ما يزال مفتوحا في حال أصر على مواصلة التمرد وحرف بوصلة الحرب ومحاكاة مليشيا الحوثي الانقلابية".