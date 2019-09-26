قصف حوثي مكثف على المشتركة شرق الدريهمي جنوب الحديدة 

الخميس 26 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الحديدة - الخليج 365

أطلقت مليشيات الحوثي نيران أسلحتها المدفعية والرشاشة بشكل مكثف وعنيف على مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.



وأفادت مصادر ميدانية عن تجدد قصف المليشيات على مواقع القوات المشتركة في أوقات متفرقة من اليوم باستخدام قذائف مدفعية الهاون من عيار 82 ومدفعية الهاوزر وبقذائف مدفعية B10 وعلى فترات متقطعة.

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وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت النار على المواقع بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح 12.7 في ساعات الظهيرة.

وأمس وفي إطار تصعيدها المتواصل واستمراراً لسلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية ، استهدفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن مناطق شرق مدينة الحديدة غرب اليمن بالأسلحة المختلفة.

وأفاد مصدر عسكري ميداني ان المليشيات أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة صوب مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح في الأطراف الشرقية لمدينة الحديدة بشكل مكثف صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف المصدر أن المليشيات استخدمت في عمليات الاستهداف الأسلحة من عيار 14.5 وعيار 12.7 والأسلحة القناصة وبسلاح معدل البيكا.