سفارتا اليمن في بكين وباريس تحتفلان بذكرى ثورة 26 سبتمبر

الخميس 26 سبتمبر 2019

صورة الاحتفالات

الخليج 365 - وكالات إحتفلت سفارتا اليمن في العاصمة الصينية بكين، والفرنسية باريس، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ 57 لثورة الـ 26 من سبتمبر.



وفي الحفل الذي أقيم في بكين وحضره، مستشار وزارة الخارجية الصينية، شيا يونليانغ ، وعدد من ممثلي الدول العربية والأجنبية المشاركة في معرض "اكسبو بكين الدولي"، وجمع غفير من الطلاب وأبناء الجالية اليمنية في بكين ، أشاد القائم باعمال السفارة اليمنية في بكين احمد جابر ،بعمق العلاقات الثنائية اليمنية-الصينية والتي شهدت تطورا ملحوظاً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال السنوات الماضية..معبراً عن شكره للدعم الصيني السخي لليمن في مختلف المجالات.

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و تخلل الاحتفال عدد من الكلمات والفقرات الفنية المعبرة عن هذه المناسبة نالت اعجاب واستحسان الحضور، كما تم عرض فلم وثائقي حول اهم المعالم السياحية والتاريخية في بلادنا.

وتأتي هذه الاحتفالات في اطار مشاركة بلادنا في معرض اكسبو بكين الدولي الذي تشارك فيه اكثر من 110 دولة.

وفي باريس، اشار سفير اليمن لدى فرنسا الدكتور رياض ياسين ، الى اهمية هذه الثورة العظيمة التي اطاحت بالحكم الامامي الكهنوتي الذي يحاول اليوم العودة باليمن مجددا إلى عهد الظلم والاستبداد وبصورة أكثر دموية وعنف..لافتاً الى ان ثوة 26 سبتمبر كانت بداية التحول الجوهري في تاريخ اليمن الحديث.

وعبر السفير رياض ياسين عن اطيب التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وللشعب اليمني بهذه المناسبة.