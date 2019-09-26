صحيفة: نستشعر بقوة التصميم الذي ترجمه "المنصوري" باسم جميع أبناء الإمارات

الخميس 26 سبتمبر 2019

صحيفة الوطن الاماراتية

كتب أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، ما أعظمه من طموح عندما تكون توصيات وإرادة قائد محفوظة في قلوب وعقول شعبه كدساتير يهتدون بها في مسيرتهم نحو المستقبل في ظل قيادة رشيدة تسير على ذات النهج وتؤمن بإمكانات شعبها الخلاقة والمبدعة وعزيمته التي لا تلين، والتي بينت في جميع المناسبات وفي كل المحافل طاقاتها وقدراتها وتعبر عن عظيم فخرها بما تحمله من إرث ووفاء لكل ما أراده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وهذا الإرث هو كنز لا ينضب وزاد يتسلح به أبناء الإمارات في مسيرتهم المظفرة التي رسخت مكانة وطنهم وريادته وأكدت للعالم أجمع قوة الإمارات وبأسها وتصميمها.

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وذكرت صحيفة" الوطن"الصادرة الخميس - تابعها "الخليج 365" أن هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي وعربي يصل المحطة الدولية للفضاء في إنجاز جديد كان حلماً حتى أيام قليلة مضت وإن كان الجميع يدرك تماماً أنه سيتحقق، لكن روعة النجاح وكبر المهمة في قطاع الفضاء ليست من الإنجازات التي اعتادها العالم كثيراً كون مشاريع الفضاء تعتبر من التحديات العملاقة على الصعد كافة، وتحتاج قبل كل شيء لعزيمة مستعدة لتحدي جميع الظروف وبناء في الإنسان الذي سيخوض تحدي هذه التجربة التي لم يعد للبشرية غنى عنها وستكون مفصلية في تطورها نحو المستقبل، فضلاً عما تشكله علوم الفضاء من دليل على تقدم الدولة التي تقتحم هذا المجال الحيوي الذي يكاد يُعتبر من الخيال حتى يومنا هذا رغم كل ما تحقق والكثير من الرحلات التي غزت الفضاء وحتى المحاولات التي لم يكتب لها النجاح، يبقى بالمجمل تحدياً معقداً وعلماً متقدماً يفرض على من يخوض تحدياته ومخاطره امتلاك الكثير من الإمكانات لتتحقق الأحلام وأولها الإنسان القادر على استيعاب كل هذه الضغوط التي تصل درجة الرهبة والمشاعر التي يصعب وصفها ويعيشها جميع رواد الفضاء.

وأضافت أنه من هنا كانت الإمارات ومدرستها في تأهيل الإنسان وتأمين الطاقات والكوادر الوطنية من الدول القليلة التي امتلكت شجاعة اقتحام هذا الميدان فوضعت الخطط الجبارة واليوم مع نجاح إرسال أول رائد فضاء إماراتي فقد بات الرهان مؤكداً على قدرة الدولة وأبنائها على خط النجاحات وتحقيق الإنجازات مهما كانت التحديات، حيث إن رفض المستحيل ركيزة راسخة في مسيرة الوطن نحو عليائه.

وقالت الصحيفة في ختام افتتاحيتها لحظات تاريخية واكبها الجميع بمشاعر قلما تتاح فرصة عيشها، ونحن نرى واحداً من أبناء الوطن يترجم أحد أكبر أحلامنا إلى حقيقة ثابتة، نجاح هزاع المنصوري نجاح لوطن يدرك تماماً أهدافه الكبرى وكيفية تحقيقها، وطن راهن على أبنائه وكانوا خير من حمل الأمانة وفاء ومسؤولية وكفاءة من الأرض وصولاً إلى الفضاء الخارجي حيث نعيش روعة النجاح ونستشعر قوة التصميم الذي ترجمه هزاع المنصوري باسم جميع أبناء الإمارات.