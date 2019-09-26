إختتام ورشة عمل آليات تعزيز هوية الجنوب بعدن

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الخميس 26 سبتمبر 2019
مركز رؤى للدراسات الإستراتيجية والاستشارات والتدريب
كتب
الخليج 365 - متابعات
اختتم ، صباح اليوم الخميس، ورشة عمل "آليات تعزيز هوية الجنوب وتنمية الاتجاهات الوطنية"، التي أقيمت في العاصمة عدن برعاية كريمة من المجلس الانتقالي الجنوبي.
وتضمن برنامج اليوم الختامي، توزيع المشاركين في الورشة على أربع مجموعات، حيث قامت كل المجموعة بإجراء نقاشات حول عدة جوانب وتقديم رؤاها وتصوراتها لتعزيز هوية الجنوب.
وتطرق المشاركون إلى آليات تحقيق الهوية في الجوانب السياسية، الاقتصادية، التربوية، الدينية، الإعلامية، الاجتماعية، والثقافية، وتم وضع عدة مقترحات في جميع المجالات لتعزيز الهوية الجنوبية.
وأشادت الدكتورة جاكلين منصور، رئيسة مركز رؤى، بالجهود الكبيرة التي بذلت من قبل المشاركين في الورشة والمقترحات الفعالة التي خرجت بها حول أوراق العمل التي قُدمت، مؤكدة أن مركز رؤى سيستمر في تنظيم مثل هذه الورش.
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