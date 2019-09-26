- 1/2
- 2/2
الخميس 26 سبتمبر 2019
ميليشيا الحوثي
كتب
الحديدة - الخليج 365
واصلت المليشيات الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن التصعيد في مناطق ومديريات محافظة الحديدة غرب اليمن ، إستمراراً لخروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار، التي تأتي إطار عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن.
وقالت مصادر عسكرية إن المليشيات دفعت بتعزيزات جديدة صوب منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي الحديدة ، تتضمن آليات ومركبات تحمل مسلحين تابعين لها لتتمركز في أطراف المنطقة.
وأضافت المصادر أن عناصر المليشيا التي دفعت بها ضمن التعزيزات تمركزت في المزارع والأودية شرق مزرعة الماوري والمناطق المحاذية لها.
ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع قيام عناصر المليشيا بإستهداف مناطق متفرقة من التحيتا ومديريات أخرى جنوبي الحديدة ، في ظل صمت أممي حيال هذا التصعيد والإنتهاكات اليومية.
كانت هذه تفاصيل خبر تعزيزات حوثية جديدة صوب الجبلية جنوبي الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.