تعزيزات حوثية جديدة صوب الجبلية جنوبي الحديدة

الخميس 26 سبتمبر 2019

ميليشيا الحوثي

كتب الحديدة - الخليج 365

واصلت المليشيات الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن التصعيد في مناطق ومديريات محافظة الحديدة غرب اليمن ، إستمراراً لخروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار، التي تأتي إطار عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن.

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وقالت مصادر عسكرية إن المليشيات دفعت بتعزيزات جديدة صوب منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي الحديدة ، تتضمن آليات ومركبات تحمل مسلحين تابعين لها لتتمركز في أطراف المنطقة.

وأضافت المصادر أن عناصر المليشيا التي دفعت بها ضمن التعزيزات تمركزت في المزارع والأودية شرق مزرعة الماوري والمناطق المحاذية لها.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع قيام عناصر المليشيا بإستهداف مناطق متفرقة من التحيتا ومديريات أخرى جنوبي الحديدة ، في ظل صمت أممي حيال هذا التصعيد والإنتهاكات اليومية.