شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:من نيويورك..هذا ماقاله وزير الخارجية فيما يتعلق بالانقلاب في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن وزير الخارجية محمد الحضرمي من نيويورك تمرد الانتقالي المسلح وغارات الطيران الإماراتي على الجيش اليمني قيض وجود الدولة في المحافظات المحررة .

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